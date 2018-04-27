Türkiye-Rusya ilişkileri altın çağında

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını belirterek, “Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız” dedi.

Metin, Belek Turizm Merkezi’nde bir otelde düzenlenen “Antalya Zirvesi: Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı”nda, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin, tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal temel üzerinde yüzyıllara dayandığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin artık iş birliğine dönüştüğünü aktaran Metin, savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerinin, iş birliğinde çok önemli yer tuttuğunu dile getirdi. Türkiye ve Rusya’nın dış ticaretteki hedefinin kısa vadede 100 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Metin, şu andaki 22,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yeterli olmadığını bildirdi.