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Türkiye-Rusya hattında sıcak gelişme! Haberler peş peşe geldi

Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlere karşı Barış Pınarı Harekatını başlatan Türkiye ile Rusya arasında peş peşe görüşmeler yapıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:18
Türkiye-Rusya hattında sıcak gelişme! Haberler peş peşe geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Güler - Gerasimov görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un görüşmesine ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir."

Hulusi Akar Şoygu ile görüştü

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Akar, "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:18
  1. Yaşar Güler
  2. Rusya
  3. Valery Gerasimov
  4. Hulusi Akar
  5. MHP

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