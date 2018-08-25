Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları! Türk heyeti: PYD’nin rejimle birlikte Türkiye sınırında...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın dün kritik Moskova temaslarında İdlib konusu önemli yer tuttu. Akar ve Fidan’ın son bir hafta içinde ikinci kez Moskova’ya gitmeleri dikkat çekti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Türk heyetinin Moskova’da muhataplarıyla görüşmeleri ve Putin tarafından kabulü sırasında Ankara’nın İdlib hassasiyeti en net şekilde iletildi:



İdlib’in çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi Astana’da varılan uzlaşının en önemli ayağı. Garantör ülkelerin bu uzlaşıyı sürdürmeleri Suriye ve bölge açısından da önemli.

Esed rejiminin İdlib’de sivil ayırımı yapmadan havadan, karadan harekâtları göç tehlikesini arttırdı. 250-300 bin insan her an Türkiye’ye doğru harekete geçebilir.

m Rejimin, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden oluşumlarla birlikte hareket ettiği istihbaratımız güçlü. PYD, PKK ve uzantıları da rejimle birlikte hareket ederek ılımlı muhalifleri İdlib’de kapana alıyor.

PYD’nin rejimle birlikte Türkiye sınırında yeni bir yapılanmaya gidilmesine izin verilemez. Bu konuda kararlılığımızı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekâtlarıyla ortaya koyduk.

Türkiye, hem kendi sınırına hem Rusya’ya tehdit oluşturan tüm radikal ve bölücü unsurlarla mücadele edecektir.

Bölgede radikal unsurlarla siviller arasındaki ayırımı yapabilmek için istihbarat unsurlarımız tüm garantör ülkelerin kaygılarını dikkate alarak daha yakın çalışmalı.

Astana sürecini bozacak tutumlar ‘bazıları’nın işine gelecektir. Bu nedenle Astana süreci yaşatılmalı.