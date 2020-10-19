Türkiye Rus savunma sanayiine büyük darbe indirdi

Katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan emekli asker ve stratejist Yusuf Alabarda, Türk Savunma Sanayii'nin göstermiş olduğu başırının Rus savunma sanayisinde bir itibar kapbına neden olduğunu söyledi.

Alabarda, "Türkiye'nin üretmiş olduğu İHA-SİHA gibi birçok başarılı savunma araçlarının Rusya savunma sanayisine itibar kaybı yaşattığına dikkat çeken, emekli asker ve stratejist Yusuf Alabarda, "Rus savunma sanayinin önemli bir yekününü oluşturan hava savunma sistemleri pantsirlerden, S-300'lere kadar bir itibar kaybına uğradı. Libya'da 20 pansir imha edildi. İdlib topraklarında keza öyle, Azerbaycan topraklarında S-300'ler dahil olmak üzere önemli kayıplar veriyor Rus savunma sanayi, Rus savunma sanayinin nasıl bir itibar kaybına ve ekonomik kayba uğradığının hesaplarının yapıldığını biliyorum. Ermenistan'da sadece 1 milyar dolarlık sistem yok edildi." diyerek Rus savunma sanayinin ciddi olarak etkilendiğini söyledi.