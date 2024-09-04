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Gündem Türkiye ROBLOX'a golü çaktı! İçimizdeki yalakalara rağmen...!
Gündem

Türkiye ROBLOX'a golü çaktı! İçimizdeki yalakalara rağmen...!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 13:37:00 -
Türkiye ROBLOX'a golü çaktı! İçimizdeki yalakalara rağmen...!

Ağustos ayında erişime kapatılan oyun Platformu ROBLOX açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır" denildi.

Çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox adlı oyuna Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ağustos ayında erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" dedi.

"Yerel yetkililerle iş birliği halindeyiz"

Roblox yasak kararının üzerinden geçen bir ayın ardından yeni bir açıklama yaptı. Roblox’tan gelen Türkiye yasağına ilişkin resmi açıklama şöyle:

Erişimin yeniden sağlanması için...

* 2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.

* Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

* İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

* Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.

* Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız.

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