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“Türkiye reformlarla dünyada ilk 10 ekonomi arasına girdi”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş 13.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
“Türkiye reformlarla dünyada ilk 10 ekonomi arasına girdi”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş 13. Sanayi, Yatırım ve KOBİ’lerin Komitesi Toplantısı’nda Türkiye’nin son yıllarda yaptığı reformlarla dünyada ilk 10 ekonomi arasına girdiğini söyledi.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş moderatör olarak katıldığı 13. Sanayi, Yatırım ve KOBİ’lerin Teşviki Komitesi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlattı. Bu gün saat 11.30’da başlayan toplantıda konuşan Başkan Keleş, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı reformlarla ekonomide dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girdiğini vurguladı. Keleş konuşmasında şunları söyledi; “Burada sanayi, yatırım fırsatları ve yatırım ortamı konusundaki görüşlerimi ve Türkiye’nin deneyimlerini paylaşmak istiyorum. EİT bölgesi olarak zengin doğal kaynaklarımız ve oldukça genç bir insan gücümüz var. İş yapma ortamı, başta sanayi olmak üzere tüm yatırımlar açısından belirleyici. İş yapma ortamının cazip olması girişimciliğinde gelişerek yerleşmesine katkı sağlıyor. Klasik anlamda kitlesel üretimin batıdan doğuya doğru kaydığı bir dönemde kuşkusuz ülkelerimizin daha fazla doğrudan uluslararası yatırım çekebilmesi gerekir. Türkiye’de de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve KOBİ’lere iş yapma kolaylığının sağlanması öncelikli gündemlerimizden. Böylelikle Türkiye’de yatırımcının ve KOBİ’lerin önünü açmayı hedefliyoruz. Bu konularda ki çalışmaların detayına girmeden önce bir miktar Türkiye’de ki KOBİ’ler hakkında bilgi vermek isterim; Mevcut durumda Türkiye’de tüm ekonominin yüzde 98,8’ini temsil eden 3,5 milyon KOBİ’miz bulunmakta. KOBİ’ler ülkemiz gayri safi milli hasılasının yüzde 62’sini, ihracatın yüzde 55’ini ve iş gücünün yüzde 73’ünü oluşturuyor. Tüm bu göstergeler sonucunda KOBİ’lere ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olarak nitelendiriyoruz. İşte bu yüzden onları destekliyor ve politikalarımızı KOBİ’ler odağında geliştiriyoruz. Bu politikalarımızın meyvesini geçen sene aldık. 2017 yılında hükumetimizde birlikte Türkiye’de iş yapma kolaylığı alanında kapsamlı bir reform çalışmasını başlattık. Bu çalışmamızda hem yerli ve yabancı yatırımcıları hem de KOBİ’lerimizi hedefledik. Çalışmalarımızda ise Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığının bir ölçüm aracı olarak kullandık. Raporu bilmeyenler için kısa bir açıklama yapma gereği hissediyorum; Bu rapor tüm dünyada 190 ekonomiyi iş yapma kolaylığına göre sıralayan, mevzuatın KOBİ’lerin iş yapmalarına etkilerini ölçen tarafsız ve dünya bankası tarafından hazırlanan bir rapor. Geçtiğimiz sene bu çalışmalar kapsamında birçok bakanlığımızla birlikte iş birliği içerisinde çalıştık. Ve çalışmalarımız sonucunda 102 maddeyi kapsayan 2 büyük kanun meclisten geçirilerek yürürlüğe koyduk. Bu reform paketi ile şirket kuruluşundan tasfiyeye kadar birçok önemli uygulamaları hayata geçirdik. Tüm bu çabaların neticesinde bahsettiğim raporda 17 sıra birden atladık ve dünyada en çok reform yapan ilk 10 ekonomi arasına girdik. Biz ülkemiz ekonomisi yatırımcılar ve KOBİ’ler için daha iyi hale getirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz.”


Başkan Keleş, TOBB Plaza (İstanbul) İbrahim Çağlar Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda sanayi, yatırım fırsatları ve yatırım ortamı konusunda ki görüşlerini Ülkemizin bu konuda ki önemi, iş yeri ortamının cazip olması, KOBİ’lerin Ülkemizde ki konumu ve katkısı konularında katılımcılara söz verdi.


Yaklaşık 2 saat süren toplantının sonunda, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, toplantının oldukça verimli geçtiğini ve ülkemiz de KOBİ’lerin teşvikleri ile ilgili birbirinden önemli fikir ve görüşlerin ortaya çıktığını paylaştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
  1. doğa

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