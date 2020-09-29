Türkiye rahatsız etti! Joe Biden, Trump'tan bakın ne istedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Türkiye ile ilgili Başkan Donald Trump'tan tepki çeken bir istekte bulundu.

Biden, Trump yönetiminden Türkiye'ye Dağlık Karabağ krizinin dışında kalma çağrısı yapmasını talep etti.

ABD'li ismin 'Türkiye' rahatsızlığı!

Joe Biden, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" ifadelerinin yer aldığı haberi paylaşarak, Trump yönetiminden iki istekte bulundu.

Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıplarının hızla artarken Trump yönetiminin Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerektiğini yazan Joe Biden, ayrıca Trump'ın Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmesi gerektiğine dair skandal bir talepte bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği skandal sözlerle biliniyor!

Joe Biden, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini ve bu desteği açıkça göstermeleri gerektiğini savumuş, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini öne sürmüştü.

Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini savunmuştu.

Trump'tan Joe Biden'a: Düşük zekalı

Türkiye ile tepki çeken ifadelere imza atan Joe Biden'ın Trump'tan yaptığı isteğin ardından akıllara, Beyaz Saray eski sözcüsü Sarah Sanders'ın açıklamaları geldi.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın "düşük zekalı" olduğunu düşündüğünü bildirmişti.