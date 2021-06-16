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Spor Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu puanı
Spor

Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu puanı

Türkiye Galler maçı | Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ay-yıldızlılar Galler ile Bakü'de karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç saat kaçta? A Grubu'nda puan durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:03:00 -
Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu puanı

Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran’da Türkiye İtalya maçıyla başladı. Peki, milli takım Galler ile ne zaman karşılaşacak?

Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu puanı

Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba akşamı Bakü’de oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak. İlk maçında İtalya’ya yenilen Türkiye’nin henüz grubunda puanı bulunmuyor. Galler ise ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

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