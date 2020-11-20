'Türkiye pozitif ayrıştı'

Akit Ekonomi

Yerli üretimi arttırmak için yoğun bir mesai harcayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Varank, hükümet olarak mega yatırımları devreye aldıklarına işaret etti.

Yerli üretimi arttırıyoruz

Varank, “Yaptığımız yatırımlarla yerli üretimi arttırıp dışa bağımlılığı aşağı çekiyoruz. İhracatı arttırıyoruz, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik ediyoruz” dedi. Sanayiye atağa kaldıracak adımlar attıklarını vurgulayan Varank, “Yaşama geçirdiğimiz vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrışmış durumda” diye konuştu.

Müesses nizam sarsıldı

2019’a ticaret savaşlarının damga vurduğunu hatırlatan Varank, şunları söyledi: “2020’de ise herkesin kafasında bambaşka senaryolar vardı. Ancak kimsenin aklında olmayan Covid-19 pandemisi tüm dünyayı derinden sarstı. Pandemiyle birlikte dünyada müesses nizam sarsılırken yeni düzenler kurulmaya başladı. Tüm dünya bu süreçte üretimin değerini tekrar kavradı. Gördük ki maske üretimi bile çok kıymetliymiş, Avrupa’da ülkeler bir maske için bile birbirleriyle çatışacak hale gelebilirmiş. Covid-19’un pek çok ülkenin gündemine getirdiği yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarını biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk. Bu stratejiye uygun olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızı hayata geçiriyoruz. Programımızla cari açık verilen sektörleri millileştirmeyi amaçlıyoruz. Kritik ürünleri de yerli imkânlarla üretmeyi amaçlıyoruz.”

Yenilikçi yaklaşım sergiliyoruz

Yerli üretim esnasında yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirten Varank, “Bir ürünün ArGe, Ür-Ge, yatırım ve ticarileşme süreçlerini uçtan uca yönetiyoruz. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca ürünün fikirden pazara her aşamasındaki gelişimini bizzat izleyebiliyoruz. Bu yönde bir sanayi politikası Türkiye’de ilk defa uygulanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Model fabrikalar faydalı

Sanayinin verimliliğini arttıracak; rekabetçiliğini güçlendirecek; yalın üretime ve dijital dönüşüme geçişini kolaylaştıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kurduk. Ankara ve Bursa’da model fabrikalarımız faaliyette. Ankara’da bulunan model fabrika eğitimlerine katılan firmalardan ise çok müspet geri dönüşler alıyoruz. Pek çok KOBİ bu eğitimlerden yararlandı ve verimliliğini yüzde 140 arttırdı. Eğitimlerden faydalanan her bir firma maliyetini aşağı çekti. Kuvvetine kuvvet kattı.”

Dijitalleşmeyi teşvik ediyoruz

Varank, imalat sanayiinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB’le KOBİGEL adlı bir program yürüttüklerinin altını çizdi. Program çerçevesinde büyük veri, nesnelerin interneti ve endüstriyel robot gibi alanlarda KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar destek verdiklerini aktaran Varank, şu bilgileri paylaştı: “Sanayinin dijital dönüşümü alanında dünyadaki eğilimleri de çok yakından takip ediyoruz. Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı ‘Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı’na üye olduk. İnşallah, yarınların teknolojilerini geliştirip herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunacak politikaları beraber çalışacağız. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ederken, ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız.”