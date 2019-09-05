Türkiye-Polonya voleybol yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu. Gözler Türkiye-Polonya arasında gerçekleşecek voleybol yarı final maçında. Peki Türkiye-Polonya voleybol yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...05 Eylül 2019 Perşembe 21:42
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu. Gözler Türkiye-Polonya arasında gerçekleşecek voleybol yarı final maçında. Peki Türkiye-Polonya voleybol yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye-Polonya voleybol yarı final maçı saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final heyecanı başlıyor. Türkiye Polonya maçı da 7 Eylül Cumartesi günü saat 19:30’da oynanacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
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