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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ruhsatı verdi! O illerimizde petro aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 1 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:55
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ruhsatı verdi! O illerimizde petro aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırları içerisinde kalan ve yüzölçümü 45 bin 794 hektar genişliğindeki sahada petrol aramak için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Şirket, söz konusu saha için 15 Aralık 2017'de başvuruda bulunmuştu.

Ayrıca Genel Müdürlük, Traoil Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içerisinde kalan bir saha ile Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Ticaret Sanayi AŞ'nin Şırnak'taki bir sahada petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurularını reddetti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:55
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Tekirdağ
  4. Kırklareli
  5. Diyarbakır
  6. EKONOMİ Haberleri
  7. EKONOMİ

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