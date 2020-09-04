  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:41:00 - 2020-09-04 10:07:06
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması ile kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırları belirlenmişti.

Anlaşma ile ilgili beklenen adam 30 Mayıs’ta geldi.

Türkiye, 12 millik Türk karasuları dışındaki iki petrol arama ruhsat alanı için ilave başvuru yaparken beş alan için de resmi başvuru yaptı.

189 bin kilometrelik alanı kapsayan anlaşmada Türkiye harekete geçiyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO’nun başvurusunu onaylamak için 90 günlük süre bulunuyordu. Bu süre 1 Eylül’de doldu.

Ruhsatın çıkmasıyla birlikte Oruç Reis, bölgeye sismik ve sondaj arama faaliyetleri için gidecek.

8 milyar varillik rezerv

ABD Araştırma Merkezi, 2010 yılında yayınladığı raporda, Doğu Akdeniz’de 3,5 trilyon metreküplük doğalgaz olduğunu bildirmişti. Bölgede devasa petrol ve doğalgaz yatakları olduğu tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

arabi

Bütün dünya bize petrolu, doğalgazı bedava verse, bu zihniyet o petrol ve doğal gazı bize pahalı satar. onların bir gözünde dola bir gözünde euro var... yani çok şey beklemeyin..
  • Yanıtla
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
Arap basınından Yunanistan'a sert tepki
Gündem

Arap basınından Yunanistan'a sert tepki

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hukuk tanımaz tavrı Arap basınında konuşuldu. Yunanistan'ın provokatif hamleler yürü..
Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti
Dünya

Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti

Dünyaca ünlü Fransız düşünür Michel Onfray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak bir tespitte bulundu. Onfray, Frans..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı