Türkiye peş peşe duyurdu: İKA’dan hidrojen itki ile atış dünyada bir ilk! HAVELSAN, bir ilke imza attı

Türk savunma sanayii, dünyada bir ilki başardı. BARKAN İnsansız Kara Aracı (İKA), Hidrojen İtki Sistemi ile dolanan mühimmat atışı gerçekleştirdi.

Kısa süre önce HAVELSAN BARKAN-1 İnsansız Kara Aracı’ndan, ROKETSAN METE Lazer Güdümlü Füze atışı başarıyla gerçekleştirilmişti. METE atışının ardından bu sefer HAVELSAN’ın yeni geliştirdiği BARKAN-2 İKA’dan, Gürbağ Savunma tarafından geliştirilen Hidrojen İtki Sistemi’nden dolanan mühimmat atışı gerçekleştirdi.

Tek kuleden insansız kara aracı üzerinden bu tip mühimmat ve çoklu lançer atışı, uluslararası arenada bir ilk olarak kabul ediliyor.

Hidrojen İtki Sistemi

Dünyada ilk olma özelliğine sahip bu test sırasında kullanılan Hydro-Launch olarak da bilinen ‘Hidrojen İtki Sistemi’nin, geleceğin muharebe sahası için büyük öneme sahip olduğu değerlendiriliyor. Hyrdo-Launch ile normal lançerlerden farklı olarak peş peşe atış gerçekleştirilebiliyor. savunmasanayist'e göre sistem, elastik mimarisi sayesinde her türlü mühimmatın atışını gerçekleştirebiliyor.