  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün” YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu Mazlum Abdi'den tarihi itiraf! "Yeni Suriye'ye" giden süreç! Her şey o 44 saatte şekillendi
Dünya Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Pakistan’ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

14 kişi vefat etmişti

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün söndürülen yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 70'ten fazla kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!
İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!

Gündem

İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!

Pakistan'da felaket: Çok sayıda ölü var!
Pakistan'da felaket: Çok sayıda ölü var!

Dünya

Pakistan'da felaket: Çok sayıda ölü var!

Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı arttı
Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı arttı

Dünya

Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı arttı

Pakistan'da endişelendiren deprem!
Pakistan'da endişelendiren deprem!

Dünya

Pakistan'da endişelendiren deprem!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23