Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
Açıklamada, "Pakistan’ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
14 kişi vefat etmişti
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün söndürülen yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 70'ten fazla kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
