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Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak

MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:08
Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak

Türkiye, Özbekistan’da altın ve volfram arayacak.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi arasında ülkedeki iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin anlaşma imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız başkanlığındaki heyet, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi Başkanı Babur İslamov ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Özbekistan ile Türkiye arasında madencilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin Özbekistan'daki maden arama-keşif çalışmalarında yer alması konularının masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, bu alanlardaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından MTA ile Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Komitesi arasında "Özbekistan'ın Nevai ve Cizzah vilayetlerindeki Saritau, Hurob ve Aydım-Jetimtau sahalarında altın ve volfram yataklarının tespitine ilişkin jeolojik çalışmalar ve pilot ölçekli üretim gerçekleştirme anlaşması" imzalandı.

Anlaşmaya Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi Başkanı Babur İslamov, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ve Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Gökay Üstün imza attı. İmza töreninde, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Büyükelçilik Müsteşarı Kemal Özdemir de hazır bulundu.

İmza töreninin ardından Türk basınına açıklama yapan Cansız, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama-keşif yapma ruhsatına ilişkin anlaşma imzaladıklarını kaydederek, bu coğrafyaların madencilik ve doğal kaynaklar konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Cansız, Özbekistan ile kültürel ve tarihi bağlar ile üst düzey siyasi ilişkilerin madencilik alanındaki iş birliğinin de gelişmesini sağladığını belirtti. Anlaşmanın iki ülke arasında maden alanındaki iş birliğinde bir başlangıç olduğunu kaydeden Cansız, "İleride, uranyum başta olmak üzere Özbekistan'daki diğer maden kaynaklarıyla ilgili çalışmalarımız da olacaktır." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:08
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan-Türkiye ilişkileri
  4. türkiye
  5. Anadolu Ajansı

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