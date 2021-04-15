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Dünya Türkiye, Özbekistan ile anlaştı
Dünya

Türkiye, Özbekistan ile anlaştı

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Türkiye ile olan ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki mesafe her ne kadar uzak olursa olsun, gönül coğrafyamız bir ve gerektiğinde birbirimize uzanacak el her daim yan yanadır.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:23:00 -
Türkiye, Özbekistan ile anlaştı

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, 'Stratejik ortaklarla dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinde Özbekistan için Türkiye önem arz eden ülkelerdendir. İki ülke arasındaki mesafe her ne kadar uzak olursa olsun, gönül coğrafyamız bir ve gerektiğinde birbirimize uzanacak el her daim yan yanadır.' ifadesini kullandı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, Azamhocayev ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren katıldı.

İmzalanan protokol ile Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve EkoAvrasya, Türkiye ve Özbekistan'ın yürürlükte olan yasal mevzuatına uygun olarak iki taraflı ilişkilerini geliştirmek ve öncelikli olarak ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği sürecine katkı sunmak üzere ortak hareket etme kararı aldı.

"Protokol ile de daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz"

Törende konuşan Azamhocayev, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik ortaklarla dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinde Özbekistan için Türkiye önem arz eden ülkelerdendir. İki ülke arasındaki mesafe her ne kadar uzak olursa olsun gönül coğrafyamız bir ve gerektiğinde birbirimize uzanacak el her daim yan yanadır. Tarihimizden aldığımız güç, kardeşliğimize de güç katmaktadır. Bugün imzalamış olduğumuz bu iş birliği protokolü ile de daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz."

"Bu sürece katkılar sağlayacağız"

Eren ise Özbekistan ile ilgili yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de önemli bir misyon üstlendiklerini belirterek iki ülke arasında ekonomik ve sosyal sahalarda iş birliği sürecinin mükemmel şekilde devam ettiğine dikkati çekti.

EkoAvrasya olarak bu sürece bir sivil toplum inisiyatifi olarak katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki, önümüzdeki günlerde ortaklaşa gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile bu sürece daha da büyük katkılar sağlayacağız. İmzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün, Türkiye'ye ve Özbekistan'a uğurlar getirmesini arzu ediyor, iki kardeş ülkenin ittifakının güçlü, stratejik ortaklığının da ebedi olmasını diliyoruz."

 

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