'Türkiye operasyona başlayabilir' dedi ve tarih verdi

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Sincar'a yönelik askeri harekata bu ayın sonunda başlayabileceği ifade edildi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yusuf Erim, Türkiye’nin bu ayın sonunda ya da önümüzdeki ayın başında Sincar'a yönelik operasyona başlayabileceğini söyledi.

Rûdaw TV Haber Bültenine katılan Yusuf Erim, Türkiye-İran ilişkileri ve Türkiye’nin Sincar'a yönelik olası operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyon öncesi Türkiye-İran gerilimi

Yusuf Erim, “Türkiye ile İran başta ekonomik olmak üzere iyi ilişkilere sahip ancak Irak ve Suriye’de farklı siyasetlere sahipler. Taraflar arasındaki sorun daha çözülmedi ve gerginlik devam ediyor. Türkiye Sincar'da kendi çıkarlarını tehdit eden bir terör örgütünün olduğu gerekçesiyle gerektiğinde bir operasyon düzenleyeceğini söylüyor. İran Türkiye’nin Sincar'a yönelik bir operasyonundan çok rahatsızlık duyuyor. Çünkü İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi’nin Sincar'da önemli bir rolü var. İran Sincar'daki bu önemli gücün zayıflamasını istemiyor” dedi.

Sincar nedeniyle Ankara ile Tahran arasında ciddi sorunlar doğabileceğini belirten Erim, Ankara’nın hiçbir şekilde PKK'nın Sincar'da kalmasını istemediğini ancak İran’ın bu konuda farklı düşündüğünü ifade etti.

Türkiye’nin PKK'nın Sincar'daki varlığının çözülmesi gerektiğine vurgu yaptığını kaydeden Erim, “İran da Türkiye’nin olası operasyonundan rahatsız. Ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin de bu konuda ayrı bir siyaseti var. Gerginliğin artmasını istemiyor” diye konuştu.

Türkiye ile İran karşı karşıya gelir mi?

Türkiye ile İran’ın Sincar'da karşı karşıya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf Erim, sözlerine şunları ekledi:

“Bu Haşdi Şabi’nin, özellikle Ketaib Hizbullah’ın alacağa tutuma bağlı olacak. Türkiye bir askeri operasyona giriştiği zaman bu gruplarla herhangi bir sorunu yok, çünkü Türkiye’nin sorunu PKK ile ancak Ketaib Hizbullah’ın Türkiye’ye karşılık vermesi durumunda durum tamamıyla değişecek.

Türkiye çıkarlarını korumak için Sincar'da bir operasyon yapmak istiyor. Haşdi Şabi’nin Türk güçlerine karşılık vermesi durumunda şüphesiz Türkiye de bunlara yanıt verecek ve sorun daha da büyüyecek. İran’ın uluslararası toplumla sorun yaşamak istemediği bir dönem. Böyle bir karşılaşma durumunun yaşanması İran’ın çıkarlarına değil. İran Türkiye ile karşılaşacak bir tablonun oluşmasını istemiyor. Haşdi Şabi güçleri PKK’yı destekleyerek Türkiye’ye karşı dururlarsa İdlib’teki senaryo tekrarlanır ve iki taraf karşı karşıya gelir. Bu çok ciddi bir durum. PKK bu bölgede güçlü bir şekilde var ve Haşdi Şabi ile aralarında sorun yok. Ketaib Hizbullah daha önce herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı. Kürdistan Bölgesi, Türkiye ve Irak bölgede istikrarın sağlanmasını istiyor. Ama Sincar'daki güçler bunu istemiyor.”

"Sincar operasyonu bu ayın sonunda başlayabilir"

Erim, “Sincar operasyonu için Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetinin razı olması gerekiyor. Türkiye Sincar'a yönelik operasyon ile Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinde bir endişeye sebep olmak istemiyor. Ortamın uygun olması durumunda Türkiye bu ayın sonu ile önümüzdeki ayın başında Sincar'a yönelik operasyonu başlatabilir. PKK’yı bölgeden çıkarmak için öncelikle yoğun hava operasyonunun ardından karadan da operasyon gerçekleştirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Erim, Erbil ile Bağdat’ın razı olması durumunda operasyonun bu ayın sonu ile önümüzdeki ayın başında başlayacağını vurguladı.

Haşdi Şabi ve PKK bölgeye konuşlanıyor

İran destekli Şii Haşdi Şabi milisleri ve PKK'nın Kuzey Irak'taki Sincar bölgesindeki konuşlanmasına devam ettiği bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Haşdi Şabi milisleri geçtiğimiz haftalardan itibaren Sincar ve çevresine yerleşmeye başladı.

Haşdi Şabi'nin yanı sıra PKK da Sincar'a ve çevre mahallelere güçlerini yerleştirdi.

Şii milis gruplar ve PKK, bölgeye konuşlanmalarının sebebini "Türkiye'nin olası kara harekatına karşı koymak" olarak açıklıyor.

Bölgeye konuşlanan milis gruplar arasında, İran tarafından askeri ve siyasi anlamda desteklenen Hareket el Nuceba ve Ketaib Hizbullah öne çıkıyor.

Şii grupların ve PKK'nın bölgeye konuşlanmasının, geçtiğimiz yıl Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat hükümeti arasında imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği aktarılıyor. Bu anlaşma uyarınca milis grupların Sincar'dan çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması kararlaştırılmıştı.

Sincar'ın Yezidi belediye başkanı Mahma Halil, Haşdi Şabi'nin ve PKK'nın bölgeye konuşlanmasının anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı. Halil, bazı siyasi grupların bölgede hayatın normale dönmesini istemediğini ifade etti.

Haşdi Şabi'nin siyasi liderlerinden Hadi el Amiri geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Sincar'a harekat düzenleyeceği istihbaratı aldıklarını ifade etmişti. Amiri, Bağdat hükümetine buna karşı gerekli adımları atma çağrısında bulunmuştu. Haşdi Şabi kaynakları, Sincar'a konuşlanmalarının amacının güvenliği sağlamak olduğunu öne sürdü.

İran destekli Şii milisler Türkiye'yi tehdit etmişti

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplardan Nuceba Hareketi, Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yayınlamıştı.

Örgüte bağlı sosyal medya hesapları ve İran'a yakın kaynaklar tarafından dolaşıma sokulan 13 Şubat 2021 tarihli açıklamada, Türkiye'nin Irak'taki askeri hamlelerine karşı tehdit ifadeleri yer aldı.

Nuceba Hareketi, Türk ordusunun Irak'ın Ninova bölgesine girme ve Sincar'da operasyon düzenleme niyetinde olduğunu ifade ederek, Türkiye'den "Türk işgal güçleri" olarak bahsedildi.

Açıklamada "Türk ordusu ve hükümeti bu kararı yeniden gözden geçirmeli" denilirken, Türkiye bölgede bir operasyon başlatırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşılacağı belirtildi.

Kaynak: Rudaw, Mepa News