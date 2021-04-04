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Gündem Türkiye operasyon mu yapacak? Coşkun Başbuğ canlı yayında açıkladı
Gündem

Türkiye operasyon mu yapacak? Coşkun Başbuğ canlı yayında açıkladı

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, 'Terör yuvası haline gelen Sincar'a operasyon yapılır mı?' sorusuna yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:48:00 -
Türkiye operasyon mu yapacak? Coşkun Başbuğ canlı yayında açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlere yönelik, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" sözleri ile Sincar'a operasyonu sinyali vermişti. Peki Sincar'a düzenlenecek mi? Operasyon ne zaman olur? Emekli istihbaratçı, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlere yönelik, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" sözleri ile Sincar'a operasyonu sinyali vermişti.

Peki Sincar'a düzenlenecek mi? Operasyon ne zaman olur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Terörün yapılandığı merkez haline geldi

Sincar tarihine baktığımız taktirde son 7 yılda Sincar terörün yapılandığı merkez haline geldi. Bunu bu hale getirenlerin elbette bir maksadı ve muradı vardı. Bu maksadı ikinci Kandil olarak birinci ağızdan dillendirdik. Sayın Erdoğan'ın ikinci Kandil vurgulaması doğrudan Sincar'ı hedef alarak yapmış olduğu vurgulamaydı. Maalesef bu mesajlardan alması gerekenler dersi almadığı için o günden bugüne Sincar sorun halinde konumunu koruyor. Bu sürdürülebilir bir süreç değil.

 

Operasyon olur mu?

Türkiye Irak üzerinden süreci götürmenin arayışında ama maalesef şu ana kadar olumlu bir gelişmeyi biz göremedik. Zannediyorum önümüzdeki süreçte biz artık Sincar operasyonu konuşuyor olacağız.

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