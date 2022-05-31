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Gündem Türkiye onu konuşuyor! Erdoğan'la tokalaşma çabası olay oldu
Gündem

Türkiye onu konuşuyor! Erdoğan'la tokalaşma çabası olay oldu

İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidan dikim töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir çocuğunun telefon ekranından onunla tokalaşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:11:00 -

İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlamalarında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahnede bulunan çocuklardan biri, yaptığı hareketle sosyal medyada olay oldu.

Telefon ekranından Erdoğan’la tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını telefonuyla takip ettiği görülen çocuğun ekranda Erdoğan’la tokalaşmaya çalıştığı dikkat çekti.

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