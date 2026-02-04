  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yurdun batısından sağanak geliyor! Doğu illerinde ise kar kapıda Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü Özgür Özel’in depremzede üzerinden yaptığı bu tiyatroyu iyi izleyin! Kirli kumpasın aslı kısa sürede patlak verdi Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı Google, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma böyle katkı vermiş! İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti! Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı 'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Gündem Türkiye ön plana çıkmasın diye... Diplomaside hasedin faturası
Gündem

Türkiye ön plana çıkmasın diye... Diplomaside hasedin faturası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye ön plana çıkmasın diye... Diplomaside hasedin faturası

Sırf Türkiye ön plana çıkmasın diye görüşmeleri Umman’a taşımışlardı! İran’ın müzakereleri taşıdığı Umman açıklarında ABD saldırısı düzenlendi. Saldırı “diplomaside hasetin faturası” olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin müzakerelerin İstanbul’da yapılacağını duyurduğu halde, sırf uluslararası alanda Türkiye’nin ön plana çıkmasını hazmedemediği için tercih ettiği Umman açıklarında, İran’a ait bir İHA’nın, ABD tarafından düşürülmesi ilginç bir tevafuk oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğunu belirttikleri bir İHA’yı, Umman Denizi'ndeki bir ABD uçak gemisine yaklaştığı için düşürdüklerini açıklamıştı.

DİPLOMASİDE HASETİN FATURASI!

İran’ın sırf uluslararası alanda rakip olarak gördüğü Türkiye’ye alan açmamak için ABD-İran müzakerelerini Umman’a taşıdığını açıkladığının akşamı gerçekleşen ABD saldırısı, “diplomaside hasetin faturası” olarak kayıtlara geçti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye barış eli: "Talimat verdim"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye barış eli: "Talimat verdim"

Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye barış eli: "Talimat verdim"

ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!

Dünya

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23