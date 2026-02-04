Türkiye ön plana çıkmasın diye... Diplomaside hasedin faturası

ABD’nin müzakerelerin İstanbul’da yapılacağını duyurduğu halde, sırf uluslararası alanda Türkiye’nin ön plana çıkmasını hazmedemediği için tercih ettiği Umman açıklarında, İran’a ait bir İHA’nın, ABD tarafından düşürülmesi ilginç bir tevafuk oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğunu belirttikleri bir İHA’yı, Umman Denizi'ndeki bir ABD uçak gemisine yaklaştığı için düşürdüklerini açıklamıştı.

DİPLOMASİDE HASETİN FATURASI!

İran’ın sırf uluslararası alanda rakip olarak gördüğü Türkiye’ye alan açmamak için ABD-İran müzakerelerini Umman’a taşıdığını açıkladığının akşamı gerçekleşen ABD saldırısı, “diplomaside hasetin faturası” olarak kayıtlara geçti.