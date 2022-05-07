Türkiye Offroad Şampiyonasının 2. etabı Vezirler Şehrinde

SEBAHATTİN AYAN

Kulüp olarak sporun tanıtım gücüne inandığını belirten Vezirköprü Offroad Kulüp Başkanı Abbas Tasalı; “Kulübümüz, şehrimizde önceki yıllarda; 2014 TOSFED Trial Kupasına, 2015, 2016, 2017, 2018 Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonalarına, 2019 yılında ise Ulusal Trial Şampiyonasına ve birçok kez Karadeniz Bölgesinde yapılan kupalara ev sahipliği yapmıştır. Yapılan etkinliklerin hem bölge turizmi açısından hem de ilçemizin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise, 14-15 Mayıs’ta Vezirköprü’de yapılacak olan Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 2. Ayak Veziroff Yarışı’nı organize edeceklerinden mutlu olduklarını ifade ederek ulusal nitelikli bu organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.