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Teknoloji Türkiye o uçağın üretimine talip oldu! F-35'i üreten Lockheed Martin hemen Ankara'ya geldi
Teknoloji

Türkiye o uçağın üretimine talip oldu! F-35'i üreten Lockheed Martin hemen Ankara'ya geldi

Türkiye, ABD’den tedarik etmek istediği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağının üretimine talip oldu. F-35 üreticisi Lockheed Martin ise TUSAŞ tesislerine incelemeye geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:29:00 -
Türkiye o uçağın üretimine talip oldu! F-35'i üreten Lockheed Martin hemen Ankara'ya geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, olası bir F-16 Block 70 savaş uçağı tedariki kapsamında uçakların montaj ve üretim faaliyetlerini TUSAŞ’ın üstlenebileceğini açıkladı. Lockheed Martin bu konuda yapılan görüşmeler kapsamında TUSAŞ tesislerinde incelemelerde bulundu.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos 2022’de F-16 Block 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti tedariki kapsamında Milli Savunma Bakanlığı teknik heyetinin görüşmeler için davet üzerine ABD’ye gittiğini Twitter hesabından duyurmuştu.

F-16 Block 70 tedariki için Aralık 2021, Şubat 2022 ve Mart 2022 aylarında Türkiye’de 3 toplantının icra edilmişti. Brüksel’de düzenlenen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yürütülen yeni F-16 savaş uçağı tedarikine ve mevcut bazı F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin görüşmeler ile ilgili olarak teknik çalışma başlatıldığını açıklamıştı:

“Elimizdeki F16’ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz.”

ABD Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’ye F-16 satışına engelleme adımı

Frank Pallone tarafından Türkiye’ye F-16 Block 70 savaş uçaklarının ve modernizasyon kitlerinin satışını engellemek amacıyla sunulan; ABD ulusal çıkarlarına hizmet etmemesi ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceği garantisi sunmaması halinde Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan Pallone Tasarısı 179 hayır/244 evet oyuyla kabul edilmişti.

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