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Gündem Türkiye o savaş uçağını mı alacak? Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken inceleme
Gündem

Türkiye o savaş uçağını mı alacak? Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında "RAF Coningsby Hava Üssü"nü ziyaret ederek Eurofighter Typhoon savaş uçağını inceledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 00:03:00 -
Türkiye o savaş uçağını mı alacak? Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere ziyareti kapsamında "RAF Coningsby Hava Üssü"nü ziyaret etti. Burada Eurofighter Typhoon savaş uçağını inceleyen Bakan Hulusi Akar'ın bu hareketi "Türkiye Eurofighter Typhoon savaş uçağını mı alacak?" sorusunu akıllara getirdi.

"Eurofighter Typhoon gündemimizde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "F-16'nın satışı konusunda anlaşma olmazsa Eurofighter Typhoon gündemimizde" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin asla alternatifsiz kalmayacağını belirten İbrahim Kalın'ın açıklamasının ardından Bakan Hulusi Akar'ın Eurofighter Typhoon savaş uçağını incelemesi, Türkiye'nin bu uçakları alacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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