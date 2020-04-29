Türkiye o saate kilitlendi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.
Bakan saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.