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Gündem Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Gündem

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 01:42:00 -
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Sokoto Eyaleti'nin Goronyo bölgesinde 18 Ekim 2021'de kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda da 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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