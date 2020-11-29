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Siyaset Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı
Siyaset

Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:40:00 -
Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Zabarmari ilçesinde pirinç tarlasında dün düzenlediği saldırıda 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralananların olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iğrenç terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve kardeş Nijerya halkına ve hükümete en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dendi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlığını sürdüren terör örgütü Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana düzenlediği toplu şiddet olaylarında 20.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015 yılından bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'e de saldırılar düzenlemektedir. Örgütün Çad Gölü Havzası'na düzenlediği saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden edilmiştir.

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