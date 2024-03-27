  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye tepki göstermişti! Belçika'dan PKK açıklaması

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! O ülke ABD yerine Ankara'dan yüzlerce Hürjet savaş uçağı alabilir

DEM Parti'de CHP bilmecesi! Beştaş'tan tepki geldi

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibiyle ilgili beklenmedik karar! Tüm plan değişti

İnce çırak Özgür Özel'i uyardı: İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et!

Çok şaşıracaksınız... Türkiye’de böyle bir şey nasıl olur? Belde sakini binlerce kişi artık ezan sesini duymak istiyor: Ezan sesine hasretler

İki grup silahlı çatışmaya girdi... Çok sayıda gözaltı var: Antalya savaş alanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batman'da flaş açıklamalar

Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti

Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti gömdü! 'Selası okunmuştu şimdi cenazesi kılınacak'
Yerel Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı
Yerel

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:09:00 -
Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 49 yaşındaki bir hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde 'derin ven trambozu' tanısıyla yatan hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi.

49 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!
Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!

Sosyal Medya

Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara
Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara

Gündem

Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara

Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar
Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar

Gündem

Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23