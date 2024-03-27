Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 49 yaşındaki bir hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde 'derin ven trambozu' tanısıyla yatan hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi.
49 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Bakan Koca ‘Dünyada başka örneği yok’ diyerek açıkladı! Rehin bırakan hastanelerden hasta için uçan ambulanslara