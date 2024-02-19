  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı
Yerel

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Van'daki hasta için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 20:55:00 - 2024-02-19 21:04:07

Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi.

58 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!
Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!

Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü
Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü

Gündem

Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken çocuk için havalandı
Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken çocuk için havalandı

Yerel

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken çocuk için havalandı

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı
Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Yerel

Ambulans helikopter yaşlı hasta için havalandı

Namussuz İsrail, sonunda bu haltı da yedi! Şeytanın bile aklına gelmeyecek alçaklık! Gazze’deki ambulanslara bakın ne yaptılar
Namussuz İsrail, sonunda bu haltı da yedi! Şeytanın bile aklına gelmeyecek alçaklık! Gazze’deki ambulanslara bakın ne yaptılar

Dünya

Namussuz İsrail, sonunda bu haltı da yedi! Şeytanın bile aklına gelmeyecek alçaklık! Gazze’deki ambulanslara bakın ne yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23