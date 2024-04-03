Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Hakkari'deki bebek için havalandı
Hakkari'de solunum sıkıntısı yaşayan 12 günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Hakkari Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı şikayetiyle tedavi gören 12 günlük yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.
Bunun üzerine hasta, Van'dan Hakkari'ye havalanan helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
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