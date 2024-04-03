  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği

AK Parti’nin “ikinci Arınç”ından beklenmedik hamle! Bu akılları sana Bülent abin mi veriyor Hüseyin?

Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük bayram indirimi

Ersan Şen canlı yayında ağzından kaçırdı! Yeniden Refah, o parti ile birleşecek! Yok artık daha neler

Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Katil İsrail'den şaka gibi saldırı açıklaması! Koordinasyon eksikliği!...
Yerel Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Hakkari'deki bebek için havalandı
Yerel

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Hakkari'deki bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 20:30:00 -
Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak Hakkari'deki bebek için havalandı

Hakkari'de solunum sıkıntısı yaşayan 12 günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Hakkari Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı şikayetiyle tedavi gören 12 günlük yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine hasta, Van'dan Hakkari'ye havalanan helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı
Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı

Yerel

Kalp hastası vatandaş için ambulans helikopter havalandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar
Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar

Gündem

Milyonluk ambulansları çürütüp yenisini aldılar

Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti
Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Gündem

Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu
Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu

Gündem

Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu

Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu
Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu

Gündem

Oy kullanmaya gitti hastanelik oldu

Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek
Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek

Sağlık

Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek

{relation id:1837676 slug:'kalp-hastasi-vatandas-icin-ambulans-helikopter-havalandi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23