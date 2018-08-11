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Türkiye nerede, CHP nerede!.. Bakın CHP'nin gündeminde ne var

Türkiye, küresel eşkıya ABD'nin açtığı ekonomik savaşa kilitlenmişken, CHP Cemevlerinin ibadethane olması için teklif sundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
Türkiye nerede, CHP nerede!.. Bakın CHP'nin gündeminde ne var

Türkiye, son yılların en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya. Siyonist kuklası ABD, Türkiye'nin politikalarına yön vermek için döviz kılıcını çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ekonomik savaşı Türkiye'nin kazanacağını söyledi.

ÜLKESİNE FRANSIZ KALAN PARTİ

Ana muhalefet partisi CHP'nin gündemi ise, Türkiye'nin gündeminden oldukça uzak.

Kurultay tartışmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran mezhepçi milletvekilleri harekete geçti.

"CEMEVLERİ İBADETHANE OLSUN" TEKLİFİ

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığına, cemevlerinin ibadethane olarak kabulü için kanun teklifi sundu.

Teklifin gerekçesinde din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün anayasa güvencesi altında olduğuna işaret edilerek, bu özgürlüğün Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerce de korunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:12
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