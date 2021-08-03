Türkiye’ de gerçekleşen yangınlar, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) dikkatini çekti. NASA, Türkiye’de gerçekleşen yangınların gösterildiği bir haritayı kullanıma açtı. Vatandaş bu yangın haritasının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye NASA Fire Map nedir? İşte merak edilen haberin devamı…

Türkiye NASA Fire Map nedir?

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor.

NASA'nın Kaynak Yönetim Sistemi için Yangın Bilgileri (FIRMS), NASA'nın Terra ve Aqua uydularındaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresinden (MODIS) ve NASA'nın Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi Suite'inden 3 saatlik uydu gözlemi içinde Gerçek Zamana Yakın (NRT) aktif yangın verilerini dağıtır ( VIIRS) ortak NASA/NOAA Suomi Ulusal Kutup Ortaklığı (Suomi NPP) ve NOAA-20 uydularında. FIRMS, NASA'nın Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) programının bir parçasıdır.

NASA Fire Map uygulamasına https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;d:2021-08-01..2021-08-02,2021-08-01;@32.3,36.9,10z adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.