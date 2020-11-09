Türkiye Müslümanlara cesaret veriyor

Geçmişte ateist ve ırkçı düşünceleri ile tanınan İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders’in Özgürlük partisinde görev yapan daha sonra ise İslam ile şereflenip Hollanda Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüten Arnoud Van DOOR şimdilerde Avrupa’da Müslümanların güçlenmesi için önemli çalışmalar yürütüyor. Hz. Peygamber’e (SAV) hakaret içeren fitne isimli filmi hararetle savunurken şimdi ise batının fitnesini yok etmek için adeta savaş veriyor. Bir program vesilesiyle Türkiye’ye gelen Hollandalı siyasetçiyle siz değerli okuyucularımız için görüşme gerçekleştirdik. Eskiden İslam ve yabancılara karşı mücadele verirken Müslüman olduktan sonra İslam ve yabancı karşıtlarıyla mücadele vermeye başlayan Doorn ile ilginç hayat hikayesini, batıda her geçen gün yükselen İslamofobiyi ve Avrupa’daki Müslümanların sorunlarını konuştuk.

Kelime-i şehadet getirerek yeni bir başlangıç yaptım

Müslüman olmanızın uzun ve renkli bir hikâyesi var. Özetleyerek paylaşır mısınız?

- Evet uzun bir hikâyesi var. Ben size kısa bir cevap vereyim. Hollanda’da yaşayan bir milyondan fazla yaşayan Müslüman var. Bunları hepsi kötü olamaz diye düşündüm. O yüzden merak ettim ve Kur’an ve İslam hakkında okumaya başladım. İslam hakkında meseleleri okumaya ve anlamaya başlayınca kalbinizde bir kıvılcım parlar. Ama şeytan her zaman kötülükleri sizin kulağınıza fısıldar. Müslüman olunca yakın çevremin tepkisi oldu. Arkadaşlarım terk etti. İslam’ın batı medyası ve batılı politikacıların anlattığı gibi olmadığını bir barış dini olduğunu görünce bundan çok etkilendim. 1-1,5 yıl sonra da Müslüman oldum. Kafamdaki soruların tamamına cevap buldum. Kelime-i Şehadet getirerek hayata yeni bir başlangıç yaptım. 7 yıldır da Müslümanım Elhamdülillah.

Müslüman olduktan sonra hayatınızda ne değişti?

- Kapitalist düzen sayesinde evim arabam her şeyim vardı. Ama bende bir şeyler eksikti. Mutlu değildim. Huzurum yoktu. Müslüman olduktan sonra her şeyin maddiyat olmadığını anladım. Daha iyi bir insan olduğumu daha huzurlu olduğumu hissettim.

Müslüman olduktan sonra kutsal topraklara gitmişsiniz. Mekke ve Medine’ye vardığınızda Kâbe’yi ilk görüşünüzde neler hissettiniz?

- “Anlatılmaz, yaşanır” denilir o şekilde. Bu tarif edilemez bir duygu. O kadar etkilenmiştim ki sanki orada değildim. Manen çok güçlendiğimi hissettim.

Müslümanların doktor, mühendis olması batıyı korkutuyor

Batının Müslümanlara yönelik negatif politikalarının mantığı nedir? Batı’da İslamfobi neden yükseliyor?

- Batının mantalitesi budur. Daha önce de Hıristiyanlara aynı şeyleri yaptılar. Şimdi Müslümanlara bunu yapıyorlar. Daha önceden Müslümanlar Batı’ya geldiklerinde çalışıyorlardı. Ama daha sonra ülkelerine geri dönüyorlardı. Şimdi ise artık ülkelerine geri dönmek yerine orada kalıyorlar. Eğitim ve finansal açıdan güçleniyorlar. Artık Müslümanlar onların doktoru, mühendisi olmaya başladılar. Bu da Batı’yı korkutuyor.

Macron “Avrupa İslam’ı” diye bir kavramı gündeme getirdi. Avrupa İslam’ı diye bir kavramı doğru buluyor musunuz?

- Sadece bir tane İslam var. O da Hak din İslam. Ne Avrupa ne de Fransız İslam’ı olmaz. Bunu başaramayacaklar. İstediklerini yapmaya çalıştılar ama olmadı, tutmadı.

“Fransızlar güçlerinin eskisi gibi olduğunu sanıyor”

Özellikle İslam düşmanlığı Fransa’da haddi aşmış durumda. İlkokul çağındaki Müslüman çocuklara bile zulüm derecesinde yaklaşımlar, sorgulamalar yapılıyor. Fransızların bu akıl almaz tutumu hakkında ne dersiniz?

- Fransızlar çok kibirlidir. Onlar hâlâ kolonilerinin devam ettiğini, güçlerinin eskisi gibi olduğunu düşünüyor. Cezayir’de çok insan öldürdüler ve birçoğunu da zarar verdiler. İslam karşıtlığı onların kalplerine yerleşmiştir. Macron, Siyonist altyapıdan gelen bir kişi. Onlara hizmet ediyor. Müslümanların özgürlük alanları her geçen gün kısıtlanıyor. Yeni kanunlar çıkarılarak Müslümanlara yönelik ayrımcı tavır resmileşiyor.

Batı medyası, sürdürülen İslam karşıtlığının neresinde yer almakta? Medya o halkada ne kadar yer tutmakta. Müslümanların sesi medyada neden duyulmuyor?

- Batı medyası, İslam karşıtlığının en büyük parçalarından. Avrupa’daki medya gruplarının içerisinde çok sayıda Yahudi bulunmaktadır. Başı çekenler ise onlardır. Hollanda’da dahi medya Müslümanlara karşı düşmanlık yapıyor. Müslüman eşittir teröristtir algısını güçlendirme çabasındalar. Bizim kendi güçlü medyamıza ihtiyacımız var. Müslümanlar büyük medyalarını kurmak zorunda. Tabi ki İslamofobinin artmasında medyanın olduğu kadar aşırı sağcı partilerin de büyük rolü olduğunu bilmek gerekir. Ortalığın karışmasında önemli derecede rol üstleniyorlar.

Medyada nasıl yoksa Müslümanlar siyasette de yok denecek kadar azlar. Avrupa’daki Müslüman siyasetçilerin etki gücü var mı?

- Avrupa’da Müslüman siyasetçiler çok az sayıdalar ve etkileri düşük. Siyaset yapmak isteyenler benim partim Müslümanların bulunduğu bir parti gelip katılabilirler. Siyasette de güçlü olması lazım Müslümanların. Maalesef Müslümanların yüzde doksanı koyun gibi uyuyor. Müslümanlar bütün farklılıklarına rağmen birlik olmayı başarmalıdır. Farklı ülkelerde bile olsak ortak faaliyetlerde bulunabilmeliyiz.

Avrupa’da Müslümanların güçlü olabilmesi için ekonomik anlamda da çok güçlü olması gerekir. Ekonomik anlamda durum nedir? Bu hususta neler söylersiniz?

- Uluslararası firmalar, finansman sahipleri, medya ve politikacılar birer kukla. Şu an da Müslümanlar kendi finansal sektörlerini oluşturmaktalar. Bu da faizsiz sistemdir. Müslümanların böyle bir sistemi insanlara sunuyor olmaları onlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu da İslamofobi’nin sebeplerinden biri oluyor zaten.

Siz Müslüman olduktan sonra bir parti kurdunuz ve etrafınızda Müslüman olanları toplamaya çalışıyorsunuz. İnançlarınız doğrultusunda ilerliyorsunuz. Müslüman bir ülkede bunu yapmak kolay ama batıda bu faaliyetleri gerçekleştirmek gerçekten kahramanlık. Size yönelik medyanın tutumu nedir?

- Medya, bizi hiçbir şekilde görmüyor. Bizim aktivitelerimizi göstermiyor. Ama eğer parti hakkında herhangi bir yazıları olursa bizleri Selefi, kafa kesen kişiler gibi lanse ediyorlar. Erdoğan’a yaptıklarını bize yapıyorlar.

“Türkiye sadece kendisine değil bölgesine de önderlik yapıyor”

Müslümanlar, İslamofobi’ye karşı nasıl bir strateji uygulamalıdır?

- Biz parçalanmış bir haldeyiz. Birlik içinde değiliz. Bu Türkiye’de de böyle. Erdoğan varken bile bazı partiler Müslümanların kafasını karıştırmaya uğraşıyor. Birlik devamlı korunmak zorunda. Profesyonel bir lobi ve medya gücüne ihtiyacımız var. Provoke olmamalı güzel ve olumlu örnekleri ön plana çıkarmalıyız.

Batı medyasında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olumsuz algı oluşturmaya yönelik haberler makaleler görüyoruz. Batının Erdoğan korkusu neden kaynaklanmaktadır?

- Çünkü Erdoğan Müslümanlara liderlik yapıyor. Ve İslami değerleri savunuyor. Bunu sadece içeriden dışarıdan da Erdoğan’ın ayağını kaydırmak için çabalıyorlar. Türkiye’nin dikkatli olması lazım. Belki yeni bir darbe düşünebilirler. Bu da bir ihtimaldir. Avrupa neo-kolonist bir anlayışta. Ama Türkiye sadece kendisine değil bölgesine de önderlik yapıyor. Suriye’de, Libya’da ve birçok bölgede olması gereken doğru işler yapıyor.

Türkiye’nin dünya Müslümanları için sizce önemi nedir?

- Müslümanlara öncülük eden güçlü liderlerimiz yok. Türkiye şu an o rolü üstlenmiş durumda. Bu tüm dünyaya örnektir. Türkiye Müslümanlara cesaret veriyor. Özgüvenlerini kazandırıyor. Tüm dünyada Müslümanlara Sayın Erdoğan gibi liderler lazım. Sadece siyasi alanda değil hayatın her alanında okullarda derneklerde önder insanlar olmalı. Herkesin gözü Türkiye’de Türkiye’ye bakıyor. Avrupa politikasının etkisi altında olan Arap ülkelerinin bir etki gücü yok.