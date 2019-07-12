Türkiye Motodrag Şampiyonası - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek şampiyonanın birinci ayak yarışı yarın Antalya'da yapılacak



ANKARA (AA) - Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışı yarın Antalya'da start alacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki yarış, Kepez Belediyesinin desteğiyle Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek. Kepez Drag Pisti'ndeki şampiyonanın ilk ayağında yarın serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak. Organizasyonun ikinci gününde ise 14 Temmuz Pazar günü yarışmacılar zamana karşı yarışacak. Yarışçılar, hem 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye hem de rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya çalışacak.



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