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Spor Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Türki Moldova maçı canlı izle | A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürüyor. 11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesinde Türkiye son hazırlık maçını Moldova ile oynayacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:24:00 -
Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, son hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman?

Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye ile Moldova arasındaki hazırlık maçı Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Türkiye Moldova maçı TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentfort).

Türkiye dev turnuva öncesinde Azerbaycan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milliler bir diğer hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

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