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Spor Türkiye- Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Türkiye- Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8’i resmi, 3’ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Türkiye- Moldova maçı için heyecan sürüyor. Peki, Türkiye- Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 00:17:00 -
Türkiye- Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı son hazırlık maçını Moldova ile oynayacak. Milliler EURO 2020 karşılaşmaları öncesi takımdaki son durumu gösterecek. Milli maç hangi kanalda, ne zaman, Türkiye Moldova maçı saat kaçta, hangi gün? 

Türkiye- Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

3 Haziran Perşembe günü Benteler Arena’da oynanacak ve TSİ 20.00’de başlayacak Türkiye-Moldova maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. TRT Spor’dan naklen ve şifresiz yayımlanacak maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Türkiye - Moldova muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Kaan (Dorukhan), Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak

Moldova: Celeadnic, Posmac, Belousov, Bolohan, Platica, Rata, Dros, Anton, Cojocari, Nicolaescu, Damaşcan

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