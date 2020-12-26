  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:22:16 -
Türkiye mezunu Somalili Bakan Nur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Nur, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın çektiği "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafa oy veren Nur, bu fotoğrafta, bir ülkenin halkının maruz kaldığı zulmün çok iyi şekilde anlatıldığını dile getirdi. Nur, bu zulmü başka bir ülkenin daha yaşamaması için fotoğraflarla dünyaya anlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Nur, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir daha böyle bir şey yaşamamasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

- "Çocuklar, her koşulda sporun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçen Bakan Nur, bu fotoğrafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dahi maskelerini takarak voleybol oynayan çocukların, sporun ne kadar önemli olduğunu gösterdiklerini belirtti.

Bakan Nur, "İnşallah en yakın zamanda pandemi biter ve çocuklarımız sokaklarda istediği gibi oynar. Bu fotoğrafta verilen önemli bir mesaj var. Her koşulda spor önemli." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde ise tercihini Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Nur, kar yağışı sonrası köy kahvesinde soba başında çay içip oyun oynayarak vakit geçiren insanların yer aldığı bu fotoğrafın kendisi için büyük anlam ifade ettiğini, fotoğraftakine benzer ortamlarda defalarca bulunduğunu söyledi.

Nur, fotoğrafın, Anadolu insanının birbirine olan bağlılığını, sıcakkanlılığını ve Anadolu'nun zengin kültürünü gösterdiğini, ayrıca fotoğrafta Türkiye'nin her bölgesinde çayın çok önemli bir yere sahip olduğunun anlatıldığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir!
Dünya

Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"

Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk asker..
Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı
Medya

Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı

Kuruluş Osman dizisinin Gündüz Bey'i Emre Basalak, önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Film YouTube kanalına konuşan Basalak, en unutamadığ..
Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş
Gündem

Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştireceğini söyleyip var olan ilacı tavsiye edince infiale neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronav..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay