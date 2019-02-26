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Türkiye meydan okuyor! Batı'ya ve FETÖ'ye en net yanıt

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Mavi Vatan Tatbikatı'nın önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin birincil görevi savaşmak değil, caydırmaktır. Mavi Vatan, hem bizim zayıf bir dönemde geçtiğimiz düşüncesiyle üzerimize planlar yapanlara, hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere TSK'yı ele geçirdiği sanan FETÖ'cülere en büyük ve en net yanıt" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 17:13
Türkiye meydan okuyor! Batı'ya ve FETÖ'ye en net yanıt

Son dönemlerde gerek Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, gerek Karadeniz'deki restleşmeler Türkiye'nin çevresinde 'ateş çemberi'nin her geçen gün daha da kızışmasına neden oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve FETÖ eliyle ciddi tahribata uğradığını düşünenlerin 'fırsat kollaması'na yanıt yine silahlı kuvvetlerce veriliyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük tatbikatı olacak Mavi Vatan, 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde yapılacak. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, tatbikatın önemine vurgu yaparak, "Silahlı kuvvetlerin birincil görevi savaşmak değil, caydırmaktır. Mavi Vatan, hem bizim zayıf bir dönemde geçtiğimiz düşüncesiyle üzerimize planlar yapanlara, hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere TSK'yı ele geçirdiği sanan FETÖ'cülere en büyük ve en net yanıt. Türkiye, bölgedeki caydırıcılığının ne denli yüksek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispat ediyor ve 'Türkiye'ye bulaşmak isteyenler iki kez düşünsün' diyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda sadece içeride maruz kaldığı saldırılar değil, yakın çevresinde yaşanan gelişmeler de ülkemizin neden çok güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve denizde adeta gövde gösterisi yapacağı tatbikatların bu döneme denk gelmesinin 'tesadüf' olamayacağı belirtilirken, gözler 27 Şubat'ta başlayacak olan 'Mavi Vatan' tatbikatına çevrildi.

Tatbikatın ismi bile son derece anlamlı

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada tatbikatın isminin dahi son derece özenle seçildiğine ve derin anlamlar taşıdığına vurgu yaptı.

"Mavi Vatan, Türkiye'nin ilgi ve etki alanının altındaki deniz alanını kast ediyor. Yani tatbikatın ismindeki sembol değer ile gerçek değer oldukça örtüşüyor" diyen Kutluk, "Bu ismi seçen arkadaşları da tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikatlarının daha önceki yıllarda da geniş kapsamlı olduğunu ancak ilk kez bu denli büyük bir tatbikat yapıldığını anlatan Kutluk, şöyle devam etti:

"Bunu yapabilmeniz için muhabere altyapınızın son derece gelişmiş olması lazım. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve yardımcı sınıf gemilerle deniz-hava vasıtaları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleriyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılacak.Toplamda 90 bin kişilik bir katılımdan bahsediyoruz. Bu ne demek? Deniz Kuvvetleri, elindeki tüm unsurları kullanıyor demek."

Mavi Vatan tatbikatı neyi amaçlıyor?

Tatbikatın amacını 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu 'caydırıcılık' unsurunun pekiştirilmesi" olarak özetleyen Kutluk, şunları söyledi:

Caydırıcılık, TSK'nın en önemli görevi. Öncelik herkesin sandığı gibi savaşmak değil, savaşmayı önlemek. Savaşa mani olmanın en önemli yollarından biri de caydırıcılıktır.

"TSK bu durumdayken amacımıza ulaşalım" planı yapanlara net bir yanıt

Bu tatbikat, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından gelişen sürece yanıt niteliği de taşıyor.

Darbe girişiminden sonra kimilerinin kafasında 'Hazır TSK bu durumdayken amacımıza ulaşalım' planı vardı. Bu planı yapanlara bir cevap Mavi Vatan tatbikatı. Türkiye'nin halen ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tatbikat.
Tatbikatın son dönemlerde ciddi krizlerle gündeme gelen Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de yapılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Kutluk, "Karadeniz, Türkiye'nin kimi durumlarda müttefikleriyle farklı düşündüğü ve kendi güvenliği için son derece önemsediği bir yer" dedi.

Deniz Kuvvetleri'nin tatbikatları gerçek savaş gibi olur

"Birilerini yanımıza alıp amacımıza ulaşalım" önemli bir mesaj

Son dönemlerde özellikle Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerin ardından kimi ülkelerin farklı işbirliklerine girdiğine işaret eden Kutluk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tatbikatın bir diğer önemli yanı da 'Birilerini yanımıza alıp amacımıza ulaşalım' zihniyetine sahip olan yerlere önemli bir mesaj vermesi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 'halen çok güçlüyüz' diyor. Balyoz, Ergenekon ve benzer davalarla boğulan, ardından FETÖ unsurlarınca ele geçirilmek istenen silahlı kuvvetler, birden fazla yerde aynı operasyon yapabilecek kabiliyetinin halen olduğunu gösteriyor.

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh

Silahlı kuvvetlerin siyasilerin uzlaşamadığı anlarda adım attığına vurgu yapan Kutluk, hiç bir savaşın sonsuza kadar sürmeyeceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de savaş istemeyeceğinin altını çizerek, "Buradaki temel yaklaşım 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh' dır. Yani günümüz Türkçesi ile 'Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol.' Türk Silahlı Kuvvetleri gerekirse savaşa ne denli hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

Mavi Vatan tatbikatı FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'nde iflası demek

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, FETÖ'nün özellikle deniz kuvvetlerini hedef almasına ve burada verdiği tahribata rağmen halen gemilerin denizlerimizde başarıyla görevlendirildiğine işaret etti ve şöyle devam etti:

"Demek ki FETÖ, Deniz Kuvvetleri'nde amacına ulaşamadı. FETÖ'den arındırılmış, iyi eğitimler almış, FETÖ metre süzgecinden geçmiş personel görevinin başında.

Mavi Vatan tatbikatı, FETÖ'nün sahip olduğu düşüncenin iflası anlamına geliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'yaralı veya yönetilemez' olduğuna inananlar iki kez düşünsün.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip bir güçtür ve başka topraklara asker çıkarabilir, diğer ülkelerin deniz unsurlarını engelleyebilir, aynı zamanda farklı enstrümanları başarıyla kullanabilir. Türkiye'ye bulaşan büyük hata yapar."

Kutluk ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın modern silahlar ve gerekli takviyelerle günümüze iyi bir şekilde adapte olduğunun altını çizerek, "Yüzlerce yıllık geçmişi olan bir orduya sızarak tahrip etmek, içinden bazı unsurları devşirerek zarar vermek mümkün olmamıştır, olmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin bekası için tüm zorluklara en güçlü şekilde karşı koyacak durumdadır" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:13
  1. Mavi Vatan Tatbikatı
  2. mavi vatan
  3. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk

YORUM YAZ

  • DursunDursun22 dk önce
    iyi güzelde fetöyle ne alakası var. fetö daha hain içimize sızıp kendi ürettiğimiz silahlarla bizi vuruyor bunlar iş görmez. Bize sağlam istihbarat lazım.
  • Oğuz kağanOğuz kağan53 dk önce
    Fetöcüleri öyle hapise atmayacan tutup tutup kazığa oturtacan.hala sosyal medyada farklı isimlerle ak partiliymiş gibi görünüp farklı isimlerle anti ak yorumlar yapıyorlar. Çok yalancı çok nifak çok hainler cok

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