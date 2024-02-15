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Teknoloji Türkiye merkezli cep telefonu üreticisi Reeder kripto para hamlesini duyurdu
Teknoloji

Türkiye merkezli cep telefonu üreticisi Reeder kripto para hamlesini duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-15 10:33:00 - 2024-02-15 10:34:36
Türkiye merkezli cep telefonu üreticisi Reeder kripto para hamlesini duyurdu

Bir süre önce elektrikli otomobil adımını duyuran Türkiye merkezli teknoloji şirketi ve cep telefonu üreticisi Reeder bu kez kripto para planını paylaştı.

Reeder Teknoloji ve Sanayi AŞ'den dün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Kripto Paranın İsmi "Reecoin"

"Şirketimiz blockchain (blok zinciri) teknolojisinde global ölçekte yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm dünya ile eş anlı olarak ülkemizde de söz konusu teknolojinin yaygınlaşmasına istinaden blockchain teknolojilerinin, üretim ve satışını yapmakta olduğumuz ürünlerin pazarlama ve satış programlarında kullanılması amacıyla, Şirket'imizin iştiraki olan Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından "Reecoin" ismiyle ICO (Initial Coin Offering/ Dijital Varlık İlk Halka Arzı) yapma kararı alınmış ve bu amaçla Şirket'imizin iştiraki olan Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bitexen Teknoloji AŞ ve Exenpay Teknoloji AŞ arasında bugün (14.02.2024) tarihli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu dijital varlık ilk halka arzının 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmakta olup ihraca ilişkin White Paper (tanıtım belgesi) dokümanı http://reecoin.io internet sitesinde yayınlanacaktır. Konuya dönük gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

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