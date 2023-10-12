Türkiye merkez olacak: İhraç ettiği 50'yi aşan ülke var! 20 milyon Euro’luk yatırım kapasitesini iki kat artıracak!

Günsan Elektrik, yapacağı yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini açıkladı. 2 yıl içerisinde toplamda 20 milyon Euro'luk bir yatırım planlayan Günsan Elektrik, bu yatırım çerçevesinde 2024 yılında Marmara Bölgesi'nde yeni üretim tesisini açarak kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor

Anahtar ve priz sektöründe hizmet veren Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan başta olmak üzere 50’den fazla ülkeyi ürünleri ile buluşturan Günsan Elektrik, büyüme ivmesini sürdürecek yeni yatırımlarına devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamda çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir işletme uygulamaları ile donatacağı yeni üretim tesisini 2024 yılında faaliyete geçirecek olan Günsan Elektrik, üretim kapasitesini yüzde yüz oranında artırmayı ve yeni ürün gamının yüzde 15’ini akıllı ürünlerden oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

"ANAHTAR VE PRİZ MERKEZİ OLACAĞIZ"

En büyük hedeflerinin anahtar ve priz sektöründeki öncü konumlarını sürdürmek ve daha da ileriye taşımak olduğunu belirten Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “Günsan Elektrik olarak her koşulda üretmek ve çalışmak bizim başarı sırrımız. Bunu yaparken de her zaman tüketici ihtiyaçlarını, son trendleri ve son teknolojiyi odağımıza alıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki iki yıl içerisinde 20 milyon Euro’luk bir yatırım planımız bulunuyor. 2024 yılında Marmara Bölgesinde faaliyete geçireceğimiz yeni fabrikamız ile üretim kapasitemizi iki katına, çalışan sayımızı ise 520’ye çıkararak, sektörde verimliliğin zirvesine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirliğe verdikleri öneme de dikkat çeken Kaya, “Yeni tesisimizi yeşil teknolojilerle donatıyoruz. Bu sayede hem enerji verimliliğini artırıp karbon ayak izimizi azaltmayı, hem de su yönetiminde sürdürülebilirliği geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni üretim tesisimizin, EMEA bölgesinde anahtar-priz üretim merkezi olma hedefimize büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.