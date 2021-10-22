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Gündem Türkiye merak ediyordu! İşte yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi
Gündem

Türkiye merak ediyordu! İşte yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalanan MOSSAD ajanı M.A.S, Türkiye'de okuyan bazı Filistinli öğrenciler ve STK'lar hakkında para karşılığında MOSSAD'a bilgi verdiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:15:00 -
Türkiye merak ediyordu! İşte yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonları arasına bir yenisini daha ekledi.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD ajanlarının farklı illerde Türkiye aleyhinde çalışmalar yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine, MİT ekipleri düğmeye bastı.

Uzun süren sıkı takiplerin ardından 4 ilde 15 MOSSAD ajanı gözaltına alındı.

Tutuklanan İsrail ajanlarının ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

MOSSAD'a çalışan ajanlardan biri olan M.A.S., para karşılığı elde ettiği bilgileri sızdırdığını itiraf etti.

İlk temas 2018'de

İstanbul'da yurt dışından gelen öğrencilere hizmet veren bir danışmanlık şirketi olduğunu belirten M.A.S, MOSSAD'ın kendisiyle ilk olarak Aralık 2018'de temasa geçtiğini söyledi.

"2 bin euroya bilgileri sattım"

M.A.S, "Filistinli öğrencilerle ilgili ve STK'lar hakkında bilgi verdim. 2021 yılında benimle yüz yüze görüşmek istediler. Vizem yoktu ancak 1 saat içerisinde vize çıkardılar. Zürih Havalimanı'nda beni A.Z. isimli ajan karşıladı. M.C. ile görüşmem için otele gittik. Elde ettiğim tüm bilgileri verdim karşılığında 2 bin euro verdiler. Mesajları şifreleyerek iletmeyi bana onlar öğretti." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bunlardan ajan majan olmaz olsa olsa pis bir ispiyoncu olur bunlar uşaklık ettikleri hakiki mossad ajanını tanımaz bile.
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Hayro

Uyuyan beyinsizler: Uyanın... 70 yaşındayım.Bu ülkede İsrail ajanının yakalandığını hiç duymadım...Siz duyduysanız söyleyin...Karaköy baskınında olay yeri incelemesini İsrailliler yapmış tı...O zaman bağımsız deyildik...Bu ülkeyi bağımsızlığa kavuşturan...Reis tir. Kavga böyük Aslan kafesten çıktı...
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