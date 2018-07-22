Türkiye medyasından Azerbaycan’a 15 Temmuz çıkarması

HACI YAKIŞIKLI/BAKÜ

Türkiye’den gelen 40 gazeteci Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini anlatan bir dizi etkinlik düzenledi. Gazeteciler önce Türkiye Bakü Büyükelçilik Rezidansında düzenlenen yemekte Büyükelçi Erkan Özoral ile bir araya geldi. Büyükelçi Özoral, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda giderek arttığını belirterek, karşılıklı turizmin artması gerektiğini söyledi. Medya Kurultayı kapsamında gazeteciler Şehitler Hiyabını’nı da ziyaret ederek anıta karanfil bıraktılar. Kuruluşunun 143. yılı dolayısı ile Azerbaycan basın günü programına katılan gazeteciler Azerbaycanlı meslektaşlarını basın gününde yalnız bırakmadı.

BURHAN: İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ

Basın günü dolayısı ile düzenlenen kutlamalarda AYD Başkanı Sinan Burhan’a Azerbaycan ve Türkiye arasındaki medya ilişkilerine verdiği katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Sinan Burhan yaptığı konuşmada; “Siyasette nasıl ilişkiler çok iyi gidiyorsa basınımız ile olan ilişkilerimiz de çok iyi olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk ziyaretini Azerbaycan’a yaptı. Dolayısı ile bizler de basın camiası olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız” dedi.

“MEDYA ORTAK ÇIKARLARI GÖZETMELİ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı.

Türkiye medyasını yakından takip ettiğini belirten Hasanov; “Devletlerimiz hep aynı tarafta duruyorsa, büyükelçiliklerimiz ve diyaspor kuruluşlarımız birlikte hareket ediyorsa, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan tüm konularda ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda ortak adımlar atıyorsa, medya kurumları da ortak çalışmalıdır.

Gazeteciler de iki ülkenin stratejik programı, Devlet Başkanlarının belirlediği yola uygun davranmalı, prensipleri doğrultusunda hareket etmeliler. Şunu unutmamalılar ki, hangi şartlarda olursa olsun, her iki devletin, halkın, çıkarlarını dikkate almalı ve ilişkilerin güçlenmesi konusunda katkı sağlamalılar” şeklinde konuştu.