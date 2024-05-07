Türkiye mayıs ayında buz tuttu
Yaz mevsimine adım adım yaklaşılırken yurdun büyük bölümü adeta buz tuttu.
Yaz aylarına sayılı günler kala yüksek kesimlerde görülen kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde mayıs ayının yedisinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 6,8 derece ile Bolu, Merkez, Bolu/Batı Karadeniz Orman Arş. oldu.
Yükseklerde kar yağışının görülmesinin ardından hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır derecenin altına düştüğü bazı yerleşim yerleri şöyle oldu:
Amasya, Merzifon, Merzifon/Tavşan Dağı eksi 5,4 derece.
Bolu, Mudurnu, Mudurnu/Abant Gölü eksi 5,3 derece.
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Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Palovit Yaylası eksi 5,3 derece.
Çankırı, Ilgaz, Ilgaz Dağı eksi 5,2 derece.
Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 5,1 derece.
Çankırı, Ilgaz, Yıldıztepe Kayak Merkezi eksi 5,0 derece.
Kastamonu, Seydiler eksi 4,7 derece.
Kastamonu, Ağlı eksi 4,7 derece.
Kastamonu, Pınarbaşı eksi 4,6 derece.
Kayseri, Melikgazi, Erciyes Kayak Merkezi eksi 4,4 derece.
Kastamonu, Merkez, Ilgaz Kayak Merkezi eksi 4,3 derece.
Gümüşhane, Kürtün, Kürtün/Arpacık Köyü eksi 4,2 derece.
Kütahya, Aslanapa eksi 4,2 derece.
Bolu, Gerede, Gerede/Samat Köyü eksi 4,1 derece.
Giresun, Alucra, Alucra/Çakrak Köyü eksi 4,1 derece.
Kastamonu, Bozkurt, Bozkurt/Mamatlar Köyü eksi 4,1 derece.
Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Huser Yaylası eksi 4,1 derece.
Bolu, Dörtdivan, Dörtdivan/Çetikören Köyü eksi 3,8 derece.
Çankırı, Orta, Orta/Kayıören Köyü eksi 3,8 derece.
Gümüşhane, Merkez, Gümüşhane/Aşağıyuvalı Köyü eksi 3,8 derece.
Amasya, Merkez, Amasya/Ormanözü Köyü eksi 3,7 derece.
Bayburt, Aydıntepe, Aydıntepe/Kavlatan Köyü eksi 3,6 derece.