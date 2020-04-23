Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle başta masa tenisi camiamızın ve tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hürriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cennet vatanımızı bizlere armağan eden meclisimizin kurucularını, bugünlere ulaşmamızda emeği geçen bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."