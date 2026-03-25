Türkiye maçı öncesi Lucescu'dan açıklama

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Türkiye ile İstanbul'da karşılaşacak Romanya'da milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, iki ekibin de Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rumen teknik adam, "Türkiye'ye her zaman sevinçle geliyorum. Türkiye'de her zaman her maçta çok güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor ama ikimizden biri gidecek." dedi.

Lucescu, yarınki karşılaşmayla ilgili olarak, "Çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılar kazandım. Türk Milli Takımı için bir sürü futbolcu buldum. Şimdi direkt oynuyorlar. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2 sene daha mukavelem vardı. Mukaveleyi feshettikten sonra para almadım. Kalan parayı stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel, Avrupa'nın sayılı statlarından biri oldu. Yarın herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da değerli futbolcuları var. Herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için maça çıkacak." diye konuştu.

Türkiye'nin Arda Güler'den başka yıldız isimlerinin de olduğunu dile getiren Lucescu, "Arda Güler gibi bir sürü futbolcu var. Kenan, Zeki, Merih gibi birçok oyuncu bulunuyor. Arda da diğer futbolcularla birlikte var. Onlar Arda'ya destek verirse Arda güzel işler yapıyor. Türk Milli Takımı'na saygı duyuyorum. Montella'yı da tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum bir başka teknik direktör de Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular getirdi. Türkiye'nin değerini biliyorum ama bizim de çok değerli bir takımımız var. Sakatlıklarla ilgili problemler yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Draguşin: Kendimizi hazır hissediyoruz

Basın toplantısına katılan Rumen futbolcu Radu Draguşin ise "Bunu bir final maçı olarak görüyoruz, bunu da yarın akşam göstereceğiz. Çok büyük taraftar baskısı olacak. Burada kulüp takımıyla oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız. Böyle bir şey olacağını bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. İki maçı da başarıyla geçeceğimizi sanıyorum. Taraftarlarımız da bizi 12. adam olarak destekliyor. Bu başarıyı onlarla birlikte yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Romanya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bir soruya Draguşin, "Önemli olan futbolcular değil, biz grup olarak çok iyiyiz. Başarılarımızı grup olarak kazandık." cevabını verdi.

Arda Güler'in yanı sıra Türk Milli Takımı'nda çekindiği bir futbolcu olup olmadığı yönündeki soruya Draguşin, cevap vermek istemediğini söyledi.