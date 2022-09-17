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Spor Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-17 15:25:00 -
Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye A Milli Takımımız, Lüksemburg'u ağırlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde gösterdiği başarıyı devam ettirmek isteyen milli takım, hazırlıklara başlayacak.

Aday kadronun açıklanmasının ardından bazı tartışmalar gündeme geldi ancak takıma olan destek sonuna kadar sürecek.

Millileri sahada desteklemek isteyenler için ise bilet satışları başladı. Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.

Maçın vaktini öğrenip bilet almak isteyenler, "Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Türkiye-Lüksemburg milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

 

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