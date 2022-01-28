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Dünya Türkiye-Libya ilişkilerinde sıcak gelişme: Vizesiz gidilebilecek!
Dünya

Türkiye-Libya ilişkilerinde sıcak gelişme: Vizesiz gidilebilecek!

Türkiye-Libya ilişkilerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Libya’ya vizesiz gidebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 00:35:00 -
Türkiye-Libya ilişkilerinde sıcak gelişme: Vizesiz gidilebilecek!

Libya’ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişiklik yapıldı.

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya’ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Libya’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğundan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı.

Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya’ya vizesiz seyahat edebiliyor.

 

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