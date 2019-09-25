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Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin kimyasını bozdu!

Ankara’da CHP ve İYİ Partili yetkililerle gizlice görüşen IMF, son raporunda Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ancak ülkeleri sömüren bir araç haline dönüşmesi nedeniyle 'küresel vampir' olarak nitelenen IMF, nisanda ise Türkiye’nin yüzde 2,5 küçüleceğini açıklamıştı. Ekonomimiz ile ilgili bugüne kadar karavana öngörülerde bulunan IMF’nin tahminleri, Türkiye’nin yakaladığı büyümelerin altında kalıyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:37
Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin kimyasını bozdu!

Yıllardır Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerde bulunan IMF, hep karavana öngörülerde bulundu. Nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kere rapor açıklayan IMF’nin geçmiş yıllardaki büyüme tahminleri, Türkiye’nin yakaladığı büyümelerin hep altında kaldı.

2017’de yüzde 5,1 büyüme tahminine karşın Türkiye 7,4 büyüme kaydetti. 2018’de de benzer bir isabetsiz tahminde bulunan IMF, Türkiye’nin yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Ancak Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüme kaydetti.

IMF’ye rağmen Türkiye büyüdü

Geçen hafta Ankara’da CHP ve İYİ Partili kurmaylarla yapılan gizli görüşme skandalına imza atan IMF heyetinin hazırladığı son raporda ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 0,25 büyüyeceği tahmininde bulunuldu. Nisan 2019’daki raporda Türkiye’nin bu yıl yüzde 2,5 küçüleceği tahmininde bulunan IMF’nin beş ay sonra keskin bir dönüş yapıp Türkiye’nin büyüyeceğini rapor etmesi dikkat tekti. Ancak son aylarda açıklanan ekonomik veriler Türkiye’nin daha yüksek bir büyümeyle 2019’u tamamlayacağını gösteriyor. Yeni Ekonomi Programı’nda Türkiye’nin büyüme bu yılki büyüme hedefi yüzde 2,3 olarak açıklandı.

Kötü gösterme planı!

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Uluslararası Para Fonu IMF’nin son yıllarda kaleme aldığı Türkiye raporlarında başvurduğu önemli bir plan dikkat çekiyor. Nisan raporlarında Türkiye ekonomisini olabildiğince kötü göstermeye çalışan IMF raportörleri, yıl sonunun yaklaşmasıyla belirginleşmeye çalışan büyüme rakamlarına sonradan ayak uydurmak zorunda kalıyor. Eylül-Ekim raporlarında kötü not politikasını bir miktar gevşeten IMF yöneticilerinin isabetsiz öngörüleri, ‘uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini azaltma gayreti’ olarak değerlendiriliyor.

Beş ayda çok şey değişti!

4. Madde Görüşmeleri’nin tamamlamasının ardından yayımlanan raporda, IMF Türkiye heyetinin Türk ekonomisinde bu yıl bir ekonomik daralma beklemediği belirtildi. Raporda: “Lira toparlandı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldü. Türkiye, iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0,25) bekliyoruz” denildi.

Büyüme tekrar başladı

Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında olumlu büyüme kaydettiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:37
  1. Ankara
  2. IMF
  3. Türkiye
  4. ekonomi

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