Türkiye Kupası'nda şaşırtan sonuç! Amatör kulüp Süper Lig takımını eledi
Spor

Türkiye Kupası’nda şaşırtan sonuç! Amatör kulüp Süper Lig takımını eledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye Kupası’nda şaşırtan sonuç! Amatör kulüp Süper Lig takımını eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa SK, Bölgesel Amatör Lig takımı Kahta 02 Spor'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor ile karşı karşıya geldi

U19 takımıyla sahaya çıkan lacivert-beyazlı ekip rakibine 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kasımpaşa'nın tek golünü 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden atarken, Kahta Spor 02'ye turu getiren golleri 20. dakikada Yusuf Fırat, 41. dakikada Ahmet Tuna ve 90+3. dakikada Berkay attı.

Bu sonucun ardından Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor adını 4. tura yazdırdı.

