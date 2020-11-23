Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maç programı
Türkiye Kupası maçı izle | Canlı maç izle | Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Futbolseverler Türkiye Kupası maçlarının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman? | Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Canlı maç izle | Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları 24 Kasım Salı günü oynanacak mücadelelerle başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları ne zaman? | Türkiye Kupası maç programı
Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor’dan naklen yayınlanıyor. İşte, 4. tur programı:
24 Kasım Salı:
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)
25 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)
26 Kasım Perşembe:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)