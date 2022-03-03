Türkiye Kupası çeyrek finalistler kim? Hangi takımlar Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline çıktı?
Türkiye Kupası yarı finale kalan takımlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları, yapılan tek maçla gerçekleştirildi. Trabzonspor, Antalyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Karagümrük, Kayserispor, Alanyaspor, Gaziantepspor takımlarının mücadele ettiği 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları sonrası yarı finale çıkan takımlar da netleşti. Peki Türkiye kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte Türkiye Kupası yarı finale çıkan takımlar…
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, kupadan elendi. Kayserispor yarı finala çıkan takımlar arasında yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Çeyrek final karşılaşmaları bugün oynanacak Alanyaspor-Gaziantep spor maçıyla tamamlanacak.
Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri
Trabzonspor- Kayserispor-Antalyaspor-Sivasspor-Karagümrük olurken, bugün oynanacak Alanyaspor-Gaziantepspor maçı sonucuna göre bir takım daha yarı finale çıkacak.
Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.